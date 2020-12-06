العراق يقر إعفاء جمركيا لصادرات مصر في 5 قطاعات: الأدوية ومواد البناء

تعتزم دولة العراق، منح المصدرين المصريين، إعفاء جمركيا كاملا على صادراتهم إليها في 5 قطاعات، خلال الفترة المقبلة.

واطلعت "الوطن"، على وثيقة تشير إلى أن أهم القطاعات التي من المنتظر إعفاؤها من الجمارك: "الأدوية، المواد الكيماوية، الصناعات المعدنية، مواد البناء، والحراريات والصناعات النسجية ".

وجرى إعداد نماذج للقوائم الاسترشادية بالبنود الجمركية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

وبحسب الوثيقة، فإن هناك استمارة أعدها العراق، للحصول على الإعفاء، تتضمن كتابة البند الجمركي ووصف المنتج من الصادرات المصرية إلى دول العالم، والمتاح من عام 2020، والكمية والقيمة، والصادرات المصرية إلى العراق والواردات العراقية.

يأتي ذلك كحصاد لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي جرى استضافتها في قصر الرئاسة بغداد، ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي الذي نظمه اتحادا الغرف التجارية من الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، و20 وزيرا من الجانبين، تحت شعار "معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي".

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف المصرية، إن الاتحاد طالب بإعادة النظر في القرارات الخاصة باتفاق المعاملة الجمركية التفضيلية للسلع المصرية المصدرة للجانب العراقي، في إطار اتفاقية نقطة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الثنائية.