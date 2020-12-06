محافظ الإسكندرية: الحكومة تساند العمالة غير المنتظمة في ظل كورونا

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، من مكتب بريد سيدي جابر، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تبدأ بجميع محافظات الجمهورية من اليوم، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن صرف المنحة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر، مطالبا مسئولي البريد بعمل مظلات واستراحات للمواطنين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأكد الشريف أن الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على العمالة والذي يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا.

من الجدير بالذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول من رقم ٢٠٣٠ وليس أي رقم آخر، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لأقرب مكتب بريد تابع له لصرف المنحة، حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزارة المالية والجهات المختصة، خلال الاجتماع الأسبوعي أمس الأربعاء، بسرعة الانتهاء من صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن بدء حصر العدد النهائي للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، استعدادا لصرف المنحة الأخيرة المقرر صرفها شهر ديسمبر الجاري.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا في إبريل الماضي، بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، على أن يتم صرفها لمدة 3 شهور، وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس قرارا آخر باستمرار صرفها حتى نهاية العام الجاري.