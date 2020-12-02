بحد أدنى 500 جنيه.. شروط وخطوات صرف منحة الزواج بعد وقف المعاش

تظل الفتاة أو حتى الشاب الذي يحصل على معاش ينفقون منه حتى ينقطع فور إعلان زواجهما وهو ما يسبب لهم ضائقة مالية ولذلك منحتهما الدولة منحة تُعرف بمنحة الزواج لإعانتها على نفقاته.

"الوطن" تستعرض في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها شروط الحصول على الخدمة والأوراق المطلوبة في التقرير التالي، وفقا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

شروط استحقاق منحة الزواج

- أن يكون مستحق في المعاش.

- أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

خطوات الحصول على منحة الزواج

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​

وكان قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إيقاف وزارة التضامن "منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وبحسب البيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً استمرار الوزارة في صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كافة الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.

وأوضحت الوزارة، أنها تقدم "منحة الزواج" عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل، مُشيرةً إلى أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ويتم احتسابها على المعاش المستحق بدايةً من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه، لافتةً إلى أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها.