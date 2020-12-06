الناخبون في فنزويلا يختارون البرلمان الجديد اليوم

يدلي الناخبون في فنزويلا، اليوم، بأصواتهم الانتخابية لاختيار برلمان جديد للبلاد، ضمن انتخابات تقاطعها المعارضة وتصفها معظم الدول الغربية بأنها ستشهد تزويرا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشارت "رويترز" إلى أن معظم الدول الغربية تتوقع تزويرا في الانتخابات، من قبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بهدف استعادة آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ليست في أيدي الحزب الاشتراكي الحاكم.

وأوضحت الوكالة، أنه "من المؤكد تقريبا أن تعيد الانتخابات البرلمان (الجمعية الوطنية) إلى حلفاء مادورو، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومته في ظل انهيار الاقتصاد، والعقوبات الأمريكية الشديدة التي تكبل صادرات النفط من الدولة العضو في منظمة أوبك، وهجرة نحو خمسة ملايين مواطن"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ولن يملك أعضاء البرلمان الجديد الكثير من الأدوات لتحسين حياة الفنزويليين، الذين نادرا ما تغطي رواتبهم الشهرية تكلفة احتياجاتهم اليومية من متاجر البقالة، كما لن يؤدي انتخابهم إلى تحسين سمعة مادورو، بين الدول الغربية.

ويستطيع البرلمان الجديد، أن يوفر الشرعية لمادورو، لتقديم صفقات استثمارية لعدد قليل من الشركات في أنحاء العالم، التي على استعداد للمخاطرة بمخالفة العقوبات الأمريكية من أجل التعامل مع الدولة التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة.