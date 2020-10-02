فنزويلا تعلن تسلم شحنة من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي

قالت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلادها تسلمت شحنة من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، عن رودريجيز قولها: "هذه لحظة تاريخية لوطننا. اليوم نتلقى الدفعة الأولى من لقاح روسيا الشقيقة".

كان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في الأيام الماضية أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك 5" المضاد لكورونا إلى العديد من الدول.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد للوباء.

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في وقت سابق اليوم، أن اختبارات ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك 5" ضد فيروس كورونا التي بدأت في بيلاروس أظهرت نتائج إيجابية.

وقال الوزير الروسي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "لقد بدأت الاختبارات على اللقاح بمشاركة زملائنا من بيلاروس، ونرى أن النتيجة التي نحصل عليها اليوم مشجعة".

وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في العاصمة موسكو في سبتمبر الماضي، حيث تم تطعيم أول المشاركين في 9 سبتمبر. ويبلغ إجمالي عدد المشاركين 40 ألف متطوع، وسيحصل 10 آلاف منهم على دواء وهمي، وهذا ضروري لاختبار فعالية اللقاح.

واقترح ألكسندر جينسبرج رئيس مركز "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور لقاح "سبوتنيك 5" ضد فيروس كورونا، على الإدارة الأمريكية أن يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاح الروسي بعدما ثبتت إصابته بالفيروس.

وقال جينتسبيرج، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "نأمل أن يكون ترامب وزوجته بخير، وسيكون من الجيد أن يتلقيا اللقاح الروسي".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، في 11 أغسطس الماضي، أول لقاح في للوقاية من (كوفيد- 19) تم تطويره على يد خبراء مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاج هذا اللقاح بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ويتضمن اللقاح إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع في جسم الإنسان.