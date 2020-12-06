اتحاد المصريين بالسعودية يشيد بتميز المملكة في مؤشرات الأمن الدولية

أشاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بحصول المملكة على المراكز الأولى في مؤشرات الأمن الدولية.

وحصلت المملكة على المراكز الأولى في كل من مؤشرات نسبة السكان الذين يشعرون بالآمان أثناء السير ليلاً، والمؤشر الأمني، ومؤشرات ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، ومؤشرات ضبط الجرائم المنظمة.

وأفاد حنفي، بأن المملكة حصلت أيضاً على المركز الأول من بين دول مجموعة الـ20 في كل من مؤشرات نسبة السكان الذين يشعرون بالآمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، ومؤشرات ثقة المواطنين بخدمات الشرطة.

كما حصلت المملكة على المركز الثاني بين دول المجموعة في مؤشرات ضبط الجرائم المنظمة، وحصلت على المركز الثالث بين دول الـ20 في المؤشر الأمني وذلك تحت شعار "السعودية الأكثر أماناً".

واختتم نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، بأن هذا التطور جاء بدعم القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يعتبر هذا من ضمن رؤية المملكة 2030، التي تشهد تطوراً في جميع المجالات.