السعودية: إسرائيل ستكون بلدا طبيعيا عندما تمنح فلسطين دولة مستقلة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده لديها رؤية تجعل من إسرائيل، بلدا طبيعيا، عندما تمنح فلسطين دولة مستقلة، مضيفا: "نؤيد اتفاق سلام عادل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة".

وأوضح بن فرحان، في كلمة في منتدى حوار المتوسط: "لا ربط بين اتفاقات السلام مع إسرائيل، وسلوك الأخيرة ضد إيران"، مشيرا إلى أنه من خلال الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، "سنصل لتوافق حول قضايا المنطقة".

وأشار وزير خارجية السعودية، إلى أن الحوثيين هم من يرفضون التسوية السياسية في اليمن، موضحا أن "إدارة بايدن، سترى أننا اتخذنا مواقف إيجابية في اليمن".

وتابع بن فرحان: "نتعاون مع كل الإدارات الأمريكية، بما يخدم أمن المنطقة والعالم"، موضحا: "نأمل من إدارة بايدن، مواصلة التصدي لسلوك إيران".

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أنه يجب التصدي لدور إيران الخبيث وتمويلها للإرهاب، موضحا: "نؤيد الحوار بين أمريكا وإيران وطهران هي من تغلق باب الحوار".

وقال بن فرحان، إن جماعات إرهابية تتبع لإيران تنفذ عمليات في أوروبا، مشيرا إلى أن ميليشيات تتبع لإيران تستخدم العنف في العراق، وأضاف المسؤول السعودي، أن إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية السعودي: "لا نؤيد عمليات الاغتيال وليست من سياستنا"، مضيفا: "نأمل التوصل لتسوية نهائية للأزمة الخليجية"، مشيرا إلى أن هناك تقدم لحل الأزمة الخليجية بجهود كويتية وأمريكية.

وأوضح الوزير السعودي:"عملنا مع مجموعة العشرين على التخفيف من تداعيات كورونا عالميا"، مضيفا: "تحركنا بإجراءات صحية كبيرة ضد كورونا والوضع الآن جيد".

وأشار بن فرحان، إلى أن "جائحة كورونا أثرت علينا وكان لها تداعيات اقتصادية".