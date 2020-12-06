الزراعة: التفتيش على 277 مركز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية في 13 محافظة

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 13 محافظة وهي (الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، بنى سويف، الغربية، الدقهلية، اسوان، قنا، الوادي الجديد، القاهرة) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 277 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر وتم رصد 155 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقد تم اصدار (25) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (142) منشأة بيطرية بمحافظات: (الغربية – الشرقية – الإسماعيلية – قنا – بنى سويف – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الوادي الجديد)، تم عمل (1) محضر (جنح) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – الوادى الجديد.

تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (7) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – بنى سويف – الدقهلية. ‏وأضاف محمود ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.