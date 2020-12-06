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محمود مسلم

صور.. "قوافل الداخلية" توزع "بطاطين" على المناطق الأولى بالرعاية

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الوطن
12:25 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
جانب من المباردرة

جانب من المباردرة

أوفدت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين" على المواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

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