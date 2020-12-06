صور.. "قوافل الداخلية" توزع "بطاطين" على المناطق الأولى بالرعاية

أوفدت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين" على المواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.