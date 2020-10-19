"كلنا واحد" تدفع المصروفات الدراسية لغير القادرين بشرم الشيخ

زار وفد من مديرية أمن جنوب سيناء، مدرسة "مندر الاعدادية" بوادي مندر التابع لإدارة شرم الشيخ التعليمية، اليوم، ضمن مبادرة "كلنا واحد" لسداد المصروفات الدراسية لعدد من الطلاب غير القادرين، بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشادت حنان اسماعيل، مدير الإدارة التعليمية، بشرم الشيخ بالمبادرة، لمساهمتها في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة أن سكان الوديان الجبلية يعانون من سوء الأحوال الاقتصادية.

وأكدت مدير الإدارة التعيليمة، أنه جرى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسداد المصروفات في أسرع وقت.