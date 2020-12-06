نجوم الفن والغناء يهنئون الأهلي بكأس مصر: ثلاثية تاريخية

حرص عدد كبير من نجوم الفن والطرب، على الاحتفال وتهنئة النادي الأهلي، بالتتويج لقب كأس مصر، بغد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح أمس السبت.

وكان من أول المهنئين الفنانة رانيا يوسف، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "الأهلي بطل كأس مصر، الثلاثية التاريخية".

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك يا بيبو بالثلاثية، ألف مبروك لأبطال الأهلي والموس وجماهير الأهلي، هارد لك لأبطال طلائع الجيش ولطارق العشري. قدمتم مشوارا رائعا في مسابقة الكأس، وخرجتم في النهائي بضربات الحظ بعد تعادلكم مع بطل أفريقيا".

كما نشر المطرب تامر عاشور، صورة لشعار النادي الأهلي، عبر حسابه على تويتر، معلقا: "عمري ما أحب غير الأهلي".

كما هنأت المطربة آمال ماهر، جمهور النادي الأهلي، بالبطولات الأخيرة التي حصدها، وكتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "دوري.. أفريقيا.. كأس مصر، الأهلي نادي بطولات، مبروك جماهير وعشاق النادي الأهلي".

كما حرص الفنان أحمد السعدني، على تهنئة الفريق بشكل ساخر عبر حسابه على تويتر: "افتح يا ابني القوس واكتب كأس مصر، الثلاثية".

وعبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، نشرت المطربة مروة ناجي، صورة للاعبي الأهلي، معلقة: "مليون مبروك يا أهلاوية، الثلاثية، الدوري الممتاز، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر.. أهلاوية وأفتخر".