ضبط طني ملح ورنجة فاسدة في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الأحد، من ضبط 2 طن ملح ورنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، داخل مصنع للأسماك المدخنة غير مرخص، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، بضبط 2 طن ملح طعام وأسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع أسماك مدخنة "بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم، من ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومنظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع بأسواق المحافظة.

وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط 2 طن أعلاف حيوانية، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مدشة لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما ضبط 2 طن صابون سائل وكلور مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.