تقارير: 500 سوري يعودون يوميا إلى وطنهم من لبنان

ذكرت صحيفة سورية، أن ثمة تزايد في عدد السوريين الذين يدخلون البلاد من لبنان، وعزت ذلك إلى "إعفاء الفقراء" من تصريف الـ100 دولار، إضافة إلى مؤتمر للاجئين استضافته دمشق مؤخرا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصدر في جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، أن هناك "حركة جيدة لعودة السوريين سواء كانوا مغتربين أم لاجئين إلى البلاد"، وقدر عدد هؤلاء بما يتراوح بين 400 إلى 500 سوري يوميا. "وأحيانا يصل العدد في بعض الأيام إلى 700 سوري".

وأضافت الصحيفة عن المصدر الذي لم تسمه، أنه يجري إعفاء السوريين "الفقراء" من تصريف 100 دولار إلى الليرة السورية، كانت الحكومة وضعتها شرطا للسماح للسوري بالدخول إلى بلاده.

وقال المصدر، إن بعض السوريين يجري إعفاؤهم من تصريف الـ100دولار بعد التأكد من أن حالتهم المادية سيئة ولا يوجد معهم مثل هذا المبلغ".

وأوضح المصدر ، أن الإعفاء يأتي بعد عرض حالتهم على وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه جرى إعفاء العديد منهم.

وأشارت الصحيفة السورية، إلى أن "التطور في أرقام العائدين جاء بعد أن استضافت دمشق مؤتمرا دوليا لعودة اللاجئين الشهر الماضي".

وحول من وصفتهم الصحيفة بأنهم هاجروا "بطريقة غير شرعية"، قال المصدر إنه "لا يترتب عليهم أي إجراء، بل تجرى تسوية لهم في أي مركز على الحدود، وهو إجراء عادي ومن ثم يدخل إلى البلاد".