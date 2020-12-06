تجديد حبس أخطر لصين بالأقصر 15 يوما: احترفا سرقة الحقائب بدراجة بخارية

جددت نيابة الأقصر، اليوم الأحد، حبس لصين احترفا سرقة الحقائب والهواتف بدراجة بخارية، بوسط المدينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، نجحوا في ضبط أخطر لصين لسرقة الحقائب والهواتف المحمولة بشوارع مدينة الأقصر، والمتهمين بتنفيذ عدد من السرقات المختلفة بواسطة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية في مختلف أرجاء الأقصر.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت حبسهما 15 يوما جديدة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من العميد أحمد عزيز، رئيس مباحث المديرية، يفيد بارتكاب لصين يقودان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بتنفيذ عدد من السرقات للحقائب والهواتف المحمولة بشوارع مدينة الأقصر.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، بقيادة الرائد أحمد جادو، رئيس مباحث بندر الأقصر، وتم البحث عن المتهمين بمختلف أرجاء المدينة، وقام رجال مباحث بندر الأقصر بالعمل على تفريغ الكاميرات بشوارع المدينة ومناطق السرقات، وإجراء التحريات، وتم تحديد هوية المتهمين في السرقات المختلفة وإعداد الأكمنة اللازم للقبض عليهما.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بمنطقة الكرنك وبحوزتهما هاتف محمول ومبلغ مالي مسروق من الضحايا في الحوادث السابقة، وتم اقتيادهما لديوان القسم وتحرير المحضر اللازم، وتقرر عرضهما على النيابة العامة.

وتم عرض المتهمان "أ" و"ط" على رجال النيابة العامة بقيادة المحامى العام لنيابات الأقصر الكلية المستشار خميس عيد، وتم الاستماع لأقوالهما فى الاتهامات الموجهة إليهما.

وكان المستشار أسامة عبد الباسط رئيس نيابة بندر الأقصر أمر بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع عرضهما على قاضي المعارضات، اليوم الأحد، الذي قرر تجديد حبسهما 15 يوما وتحديد جلسة 20 ديسمبر الجاري لتجديد الحبس.