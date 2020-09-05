لصان يفشلان في سرقة شركة سيارات بمدينة نصر: "الخزنة طِلعت فاضية"

قررت النيابة العامة حبس شابين على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة خزينة سرقة في مدينة نصر، وأُلقي القبض على المتهمين بعدما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من صاحب شركة سيارات، باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالي وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق وجهاز "DVR".

وأوضحت تحريات المباحث، أنَّ وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بالشركة بالاشتراك مع (عاطل، "له معلومات جنائية") وأنَّهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مكاناً للاختباء طرف (عاطل، مقيم بالعنوان ذاته).

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما والقبض على الثلاثة، وبحوزتهم (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - "2 عتلة حديد" - مفك كبير الحجم).

وبمواجهة اللصين اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنَّهما عقب ارتكابهما الواقعة توجها إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنَّهما اكتشفا عدم احتوائها على أي مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها في مصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح الناري بقصد الدفاع، وبإرشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.