"الوطنية للصحافة" تكرم أعضاء "الشيوخ" من الصحفيين اليوم

تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، حفلا لتكريم الزملاء الصحفيين، أعضاء مجلس الشيوخ، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الإثنين بمقرها، "في تقليد جديد حرصت "الوطنية للصحافة" على اتباعه؛ لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بأطيافه كافة" بحسب بيان عن الهيئة.

وأكدت الهيئة، بحسب بيان عنها، حضور المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ وهيئة المكتب، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار "الشوربجي" إلى أن مجلس الشيوخ يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع، وخبرات سياسية مختلفة وشباب، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أهمية دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية، التي تهم مجتمعنا، خلال المرحلة المقبلة.

وضم مجلس الشيوخ عددا من الصحفيين سواء منتخبين أو معينين ومنهم كل من الكاتب الصحفي محمود الكردوسى رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمد صلاح البدري، والكاتب الصحفي محمود بكري.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد كرمت مجموعة من الصحفيين، بمقر الهيئة، وذلك "في إطار خطة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين"، بحسب بيان عنها، وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المكرمين هم الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.