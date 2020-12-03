الاثنين.. "الوطنية للصحافة" تكرم أعضاء "الشيوخ" من الصحفيين

تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، حفلا لتكريم الزملاء الصحفيين، أعضاء مجلس الشيوخ، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، الاثنين المقبل، بمقرها.

وأكد بيان الهيئة، اليوم، حضور رئيس مجلس الشيوخ وهيئة المكتب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تقليد جديد حرصت "الوطنية للصحافة" على اتباعه؛ لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بأطيافه كافة.

وأشار "الشوربجي" إلى أن مجلس الشيوخ يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع، وخبرات سياسية مختلفة وشباب، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أهمية دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية، التي تهم مجتمعنا، خلال المرحلة المقبلة.