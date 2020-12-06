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العراق يعلن مقتل 5 إرهابيين في ضربة جوية للتحالف الدولي بسامراء

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(أ.ش.أ)
02:14 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
العراق: مقتل 5 إرهابيين في ضربة جوية للتحالف الدولي بسامراء

العراق: مقتل 5 إرهابيين في ضربة جوية للتحالف الدولي بسامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، مقتل 5 إرهابيين وتدمير وكرهم خلال ضربة جوية للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، في منطقة تل الذهاب بمدينة سامراء.

وقالت الخلية، في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، "إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب، في ناحية يثرب، ضمن قاطع عمليات سامراء، ما أسفر عن قتل خمسة إرهابيين وتدمير وكرهم.

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