العراق يطلب تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة إيجاد آليّة للعمل المُشترَك مع مجلس التعاون الخليجي، داعيًا إلى تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدوليّ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي -على هامش فعاليات الدورة الـ16 لمؤتمر حوار المنامة والمنعقد في مملكة البحرين- مع الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف.

وبحث الجانبان، عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأن العراقي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد وصل إلى البحرين، الخميس الماضي، للمشاركة بمنتدى حوار المنامة في دورته الـ16.