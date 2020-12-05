وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي وآلياته

أعرب وزير الخارجية السعودي فرحان بن عبدالعزيز عن التزام المملكة بتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي وآلياته، مؤكدا أنه من الممكن التوصل قريبا جدا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت الكويت، أعلنت، أمس الجمعة، إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الخارجية الكويتي، وزير الإعلام بالوكالة أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان، إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية".

وأوضح الصباح، أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأضاف الوزير الكويتي: "في هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".