أستراليا تخلي بلدة مصنفة كتراث عالمي من سكانها بسبب الحرائق

أخلت السلطات الأسترالية، اليوم، بلدة في جزيرة فريزر، المصنفة تراثا عالميا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، من سكانها، بعد تأكد صعوبة منع النيران من الوصول إليها، إثر حريق اندلع بسبب إشعال نار بالمخالفة للقانون بأحد المخيمات قبل سبعة أسابيع، ودمر نصف الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.

وذكرت السلطات، أن الحرائق المشتعلة أجبرتها على إخلاء بلدة في الجزيرة المصنفة تراثا عالميا، داعية السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "المغادرة على الفور"، لأنها "الخيار الأكثر أمانا"، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

ويستعر الحريق الذي شب في أكبر الجزر الرملية في العالم والواقعة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، وقد أتى على مساحات واسعة من الغابات الفريدة في الجزيرة.

وبحسب تقرير سابق لأكبر وكالات العلوم والأرصاد في البلاد، فإن التغير المناخي يفاقم الجفاف وحرائق الغابات والأعاصير في أستراليا، والتي من شأنها أن تزداد سوءا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.يشار إلى أن أكثر من 90 شخصا و38 مركبة و17 مروحية وآليات أخرى، يقاومون النيران المشتعلة في بلدة "هابي فالي" في جزيرة فريزر.