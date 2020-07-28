تقرير: حرائق غابات أستراليا أبادت وشردت 3 مليارات حيوان بري

ذكر تقرير أسترالي أنّ حرائق الغابات الضخمة التي استمرت خلال 2019 وحتى بداية العام الحالي، قتلت وشردت 3 مليارات حيوان بري تقريبا.

وأفاد التقرير الذي أعده علماء بجامعات أسترالية، وفقا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم، أنّ فرص نجاة الحيوانات البرية من الحرائق لم تكن كبيرة بعدما فقدت المأوى ومصدر الغذاء.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الصندوق العالمي للطبيعة" في أستراليا، بأنّ الحريق الذي استمر شهورا هو إحدى أسوأ كوارث الحياة البرية في التاريخ الحديث ويصعب تذكر حادث مماثل أضر بهذا العدد من الحيوانات.

والتهم الحريق الذي استمر شهورا 115 ألف كيلو متر مربع من مساحات الغابات وأسفر عن مقتل 30 شخصا وتدمير آلاف المنازل.