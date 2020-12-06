وفاة قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني بكورونا

أشارت وكالة "فارس" الإيرانية، إلى وفاة قائد عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني أمس السبت، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"مؤخرا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الوكالة إن اللواء عبدالرسول أستوار محمود آبادي، الذي كان يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية "1980-1988"، توفي مساء أمس السبت، إثر إصابته بكورونا.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن محمود آبادي، عمل "كتفا إلى كتف" مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، ومساعده حسين همداني "قتل في مدينة حلب عام 2015" في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

ونشر موقع "نادي الصحفيين الشباب" الذي يديره التلفزيون الإيراني، صورا له إلى جانب المرشد الإيراني علي خامنئي، وقاسم سليماني.

وأسس محمود آبادي، فرقة القوات الخاصة "صابرين" في الحرس الثوري، ودرب القوات البرية في الحرس الثوري، وقاد مقر "المدينة المنورة" العسكري جنوب إيران، ومقر "حمزة سيد الشهداء" شمال غرب البلاد، وترأس كلية العلوم والفنون القتالية.

ويعتبر محمود آبادي أحد قادة المعارك إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث قاد اللواءين "19 فجر" و 35" الإمام الحسين" ضد القوات العراقية، على الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.