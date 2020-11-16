إيران تتأهب ضد كورونا.. روحاني يعلن التعبئة العامة ومنع التنقل

أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى عددا من الإجراءات المشددة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بالبلاد بعد تسجيل إصابات قياسية بالفيروس.

وأعلن روحاني، التعبئة العامة في البلاد، قائلا إنه لا خيار سوى الإغلاق العام، للسيطرة على انتشار كورونا، فيما قررت السلطات الإيرانية، منع التنقل بين المدن اعتبارا من السبت المقبل، للحد من تفشي كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر زيادة في الحصيلة منذ بداية الجائحة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، في موجز صحفي يومي، رصد 12543 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 11203 إصابات في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال يوم أمس بواقع 459 حالة وفاة، مقابل 452 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيران منذ بداية الجائحة 762068 إصابة مؤكدة منها 41493 حالة وفاة و558818 حالة شفاء، فيما لا يزال 5666 مريضا في حالة حرجة بغرف العناية المركزة.

وأجري في إيران حتى اليوم أكثر من 5.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، ولا تزال كافة أقاليم البلاد الـ31 في وضع صحي خطير 27 منها (وعلى رأسها العاصمة طهران) في حالة حمراء.

وأوضحت وزارة الصحة، الإيرانية أمس أن محافظات هرمزكان وفارس وكلستان وسيستان وبلوشستان، هي الآن، مناطق في الحالتين البرتقالية والصفراء، أما بقية محافظات البلاد فهي في الحالة الحمراء.

وبشأن تسجيل إصابات قياسية بكورونا أعلنت وزارة الصحة في تركيا تسجيل 3223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، وهي حصيلة يومية لم تشهدها البلاد منذ شهر أبريل الماضي

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 414278، فيما ارتفعت الحصيلة العامة من الوفيات في صفوف مرضى كورونا إلى 11507، بعد تسجيل 89 وفاة جديدة منذ أمس السبت.

وتابع البيان أن 3439 مصابا في حالة حرجة، مضيفا أن 2561 مصابا تعافى من مرضه، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 353663.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة التركي، فخر الجين قوجة، بلوغ جائحة كورونا المستجد في البلاد ذروتها الثانية، حيث سجلت الأجهزة الصحية التركية مرارا خلال الأيام الماضية أكبر عدد من الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه خلال الستة أشهر الأخيرة.

وسجلت دول العالم أكثر من مليون و300 ألف وفاة بكورونا وأكثر من 53 مليون حالة إصابة