سلاح الجو البريطاني يؤمن توزيع لقاحات كورونا بعد تحذيرات الإنتربول

كسرت إصابات فيروس كورونا المستجد، حاجز الـ67 مليون إصابة حول العالم، حيث تواصل الدول تسجيل معدلات مرتفعة في الإصابات اليومية بالفيروس، حيث وصلت الإصابات اليومية في آخر 24 ساعة، إلى 624 ألف إصابة جديدة، وفقا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر"، وفي الوقت نفسه يستعد العالم لبدء التطعيم باللقاحات ضد الفيروس التاجي.

وتبدأ بريطانيا، الثلاثاء، حملة التطعيم الجماعي لسكانها بلقاح "فايزر"، حيث سيجري توزيعه على المستشفيات وعيادات الأطباء بعد ذلك، والأولوية فيهم لكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب، حيث سيتلقيان التطعيم بشكل علني من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقيه، وفقا لصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية.

واعتمدت الحكومة البريطانية، إجراءات أمنية لحماية اللقاحات من أي استهداف ممكن، منها مراقبة مواقع الشاحنات التي تنقلها عبر الأقمار الاصطناعية، فضلًا عن تزويد تلك المركبات بأنظمة إنذار وإغلاق، ووصل الأمر إلى جاهزية سلاح الجو الملكي البريطاني لتوفير الدعم اللوجيستي خلال عملية توزيع اللقاح، بعد ما وجه "الإنتربول" تحذيرًا عالميًا لقوات الشرطة في 194 دولة حول العالم، بسبب مخاوف من شنّ عصابات ومجموعات خارجة عن القانون لعمليات تستهدف لقاحات "كوفيد -19".

وأكد المدير التنفيذي لـ"فايزر" في المملكة المتحدة بين أوزبورن، أمان اللقاح لدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن الانتقادات التي طالت اللقاح لها هدف سياسي، رافضا ما وصفه "خلط العلم بالسياسة".

بينما تواصل الصين الاختبارات النهائية للقاحات لفيروس كورونا، حيث وتمتلك صناعة الأدوية في الصين، 5 لقاحات على الأقل من 4 منتجين، يجري اختبارها في أكثر من 12 دولة، وهي تعتبر بدائل معقولة بالنسبة للدول النامية في حالة عدم قدرتها الحصول على اللقاحات العالمية، خاصة مع التزام الصين بإنها ستضمن أن تكون لقاحاتها في متناول الدول النامية.