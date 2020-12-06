وفاة الشاعر رفعت سلام بعد صراع مع مرض السرطان

رحل عن عالمنا منذ قليل، الشاعر رفعت سلام، عن عمر ناهز الـ69 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وسيتحرك جثمان الشاعر الراحل، من مستشفى مصر الدولي بمنطقة الدقي، عصر اليوم الأحد، وسيجري دفنه بمقابر العائلة بشبين القناطر، والعزاء سيكون في المقابر نظرا للظروف الحالية.

ويعد الشاعر رفعت سلام، من أبرز شعراء جيل السبعينيات في مصر، وأسهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، وأصدر بعد ذلك مجلة "كتابات"، وقام بنشر أول ديوان له عام 1987، وهو "وردة الفوضى الجميلة"، كما أسهم بترجمة عدد من الكتب مثل الأعمال الكاملة لبودلير، وحاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.

وولد الشاعر رفعت سلام، بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، عام 1955، وعاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين في محافظة القليوبية، عام 1955، والتحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج عام 1973، ليبدأ بعد ذلك مسيرته الأدبية.