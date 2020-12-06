جامعة بنها تنظم مسابقة الشعر بكلية الآداب

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها مسابقة الشعر بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.

وصرح الدكتور تامر سمير، بأن هذه المسابقة تأتي ضمن سلسة من الأنشطة المتنوعة لطلاب الجامعة ،حيث فاز بالمركز الأول الطالب علي شاكر علي بكلية الآداب والمركز الثاني الطالب محمد خالد الطنطاوي بكلية الطب البشري والمركز الثالث الطالب محمد عبد الحميد الدخاخني بكلية التمريض والمركز الرابع الطالب محمد رضا عبد الفتاح كلية الحقوق، والمركز الخامس الطالب مصطفي محمد محمود بكلية التربية.

في وقت سابق تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب امتحانات منتصف الترم الأول لطلاب الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي، وذلك بمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور مصطفى السيد نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

وقال سمير إنه تم تقسيم الطلاب وعددهم 1000 طالب إلى مجموعات خلال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعامل للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وأكد نائب رئيس الجامعة، الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات المركزية وعمل الإحصائيات اللازمة، بعد اجراء الامتحانات وذلك استعداداً لإجراء الامتحانات الالكترونية بالمركز هذا العام.

يذكر أن مركز الاختبارات المركزية يسع لأكثر من 700 جهاز كمبيوتر عَلِي 12 معمل حاسب آلي لإقامة الاختبارات الالكترونية لحوالى 700 طالب في وقت واحد، وجميع المعامل مزودة بأحدث الأجهزة.

نظمت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها المهرجان الارشادي الحادي عشر لجوالات جامعة بنها بكلية الزراعة بمشتهر وذلك تحت شعار" بالتزامنا نحافظ علي أنفسنا "في الفترة من 28نوفمبر حتي 6 ديسمبر ، وبرعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وبحضور الدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح عبد الله كحيلي مدير عام رعاية الشباب.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر سمير إلى أن برنامج المهرجان يتضمن عددا من الأنشطة التي تنمي روح الولاء والانتماء للوطن، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في جميع الأنشطة.

وقال الدكتور خالد عيسوي أن هذا المهرجان يقام للسنة الحاديه عشر علي التوالي، ويشارك فيه طلاب من 10 كليات في الجامعة بعدد 100 طالبة.