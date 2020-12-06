مراكز أمريكية تحث المواطنين على ارتداء الأقنعة: قد يموت آلاف

حثت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، المواطنين مجددًا على ارتداء الأقنعة، وذلك مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والوفيات الناجمة عنه في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المراكز، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه يجب على الجميع تغطية الفم والأنف، كما أوصت المواطنين بالبقاء على مسافة ستة أقدام عند التعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى غسل اليدين والبقاء في المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا.

وحذرت المراكز الأمريكية، من الارتفاع السريع في أعداد الإصابات بالفيروس، مشددة على أنه إذا لم يتحرك الجميع معا لبذل كل الجهود من أجل إبطاء انتشار الفيروس فقد يموت الآلاف الآخرون، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.