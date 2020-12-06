سيدة تطعن زوجها في الخانكة: "حاولت أنقذه.. بس مات"

تخلصت ربة منزل بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، اليوم، من زوجها بطعنة نافذة بالصدر لخلافات زوجية، وتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها.

وأمرت النيابة بمناظرة الجثة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة، وطلب أهل المجني عليه لسؤالهم وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول "س ع"، 70 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، جثة هامدة أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 103 88 إداري 2020 إداري مركز شرطة الخانكة.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الحادث.

وانتقل المقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث مركز الخانكة، والعقيد محمد عبد السلام، مأمور المركز، إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات قيام" أ م"، 50 سنة، زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، على إثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فقامت بطعنه بسكين طعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما بسبب كثرة المشاجرات والخلافات العائلية بينهما.

جرى القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، برئاسة أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليويبة.

وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدقن الجثة.

وقالت المتهمة في التحقيقات، إن الفترة الأخيرة شهدت مشاجرات وخلافات عائلية بينها وبين زوجها لأسباب مختلفة، وفي آخر مرة حاول التعدي عليها الضرب فقامت بطعنه بسكين المطبخ، فلقى مصرعه في الحال وحاولت إنقاذه بنقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل للمستشفى، مؤكدة أنها لم تكن تقصد قتله وكانت تدافع عن نفسها.