وزيرة التخطيط: معدل الفقر ينخفض في مصر لأول مرة منذ 1999

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في البشر، والتعاقد مع أفضل الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد للاستثمار في القطاع الصحي، هو أكثر استثمار هام ومستدام معًا.

وأضافت أن الاقتصاد البشري هو العنصر الأول في التنمية المستدامة، لأن مصر لديها ثروة بشرية، ومصر تتحدث عن خطة قومية للسكان، ومن العناصر الموجودة فيها هي الارتقاء بالخصائص السكانية، أي الاستثمار في العنصر البشري في مجالي الصحة والتعليم.

وتابعت "السعيد"، خلال كلمتها في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T - CSRTبالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارڤارد الأمريكية، أن الرئيس السيسي وجه منذ عدة سنوات بالاستثمار في البنية الأساسية بالاستثمار بالبشر، موضحة أن الاستثمار أولًا في البنية الأساسية لأن مصر كانت قد حدث فيها تراجع كبير في هذه البنية، فكان يجب العمل عليها أولا ومن ثم العمل على الاستثمار في البشر ودعم الخدمات المختلفة.

ونوهت إلى أن برنامج جامعة هارفارد إلى جانب كافة المبادرات الصحية المختلفة كلها غير مسبوقة تتم في مصر، ودليل على الاهتمام الكبير بالقطاع الصحي، موضحة أن مصر تعلن بشكل مستمر عن بحث الدخل والإنفاق، وهو نوع من البحوث عبارة عن أن الجهاز المركزي للتعبئة والإنفاق يجلس مع الأسر المصرية ليعرف متوسط الدخل.

وأردفت أنه لأول مرة في مصر الفقر ينخفض منذ عام 1999، وما تم في مصر من تقدم وإنجاز كبير على مستوى الخدمات الصحية كان له انعكاس مباشر وسريع، وأول مؤشر ظهر بالفعل على معدلات الفقر في مصر.