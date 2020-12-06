قاتلة زوجها بالخانكة: "ماكانش بيصرف عليا عشان أنا مراته الثانية"

كشفت تحريات رجال المباحث حول واقعة مقتل مسن على يد زوجته "ربة منزل" بمركز الخانكة في القليوبية، أن المتهمة هي الزوجة الثانية للقتيل، ونشب خلاف بينها حول مصروف المنزل.

وتابعت التحريات، أن المتهمة دخلت إلى المطبخ خلال مشاجرة بينها وبين زوجها، فاستلت سكينا وسددت للمجني عليه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته على الفور، وسقط جثة هامدة.

وأدلت المتهمة باعترافات حول جريمتها، وقالت إن زوجها كان لا ينفق عليها، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بينهما مشاجرات وخلافات عائلية لأسباب مختلفة، منها عدم تعمده عدم الإنفاق عليها لأنها زوجته الثانية.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول "س. ع"، 70 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 103 88 إداري 2020 إداري مركز شرطة الخانكة.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الحادث.

وانتقل المقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث مركز الخانكة، والعقيد محمد عبدالسلام، مأمور المركز، إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات قيام "أ. م"، 50 سنة، زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، على إثر خلافات زوجية بينها وبين زوجها فقامت بطعنه بسكين طعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما بسبب كثرة المشاجرات والخلافات العائلية بينهما.

جرى القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، برئاسة أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليويبة.

وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

وقالت المتهمة في التحقيقات، إن الفترة الأخيرة شهدت مشاجرات وخلافات عائلية بينها وبين زوجها لأسباب مختلفة، وفي آخر مرة حاول التعدي عليها بالضرب فقامت بطعنه بسكين المطبخ، فلقى مصرعه في الحال وحاولت إنقاذه بنقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل للمستشفى، مؤكدة أنها لم تكن تقصد قتله وكانت تدافع عن نفسها.