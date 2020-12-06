وزير المالية: صرف المساندة الفورية لدعم الصادرات على ثلاث دفعات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صرف المساندة الفورية لدعم الصادرات، سيجري على ثلاث مراحل.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، أن الدفعة الأولى صرفت في 30 نوفمبر الماضي، بينما تصرف الدفعة الثانية في 15 ديسمبر، والثالثة في 31 ديسمبر، بإجمالي 28 مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستقادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، وقد حصلت 50 شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك في أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضي، بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالي، من البنوك المشتركة في المبادرة.أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وجرى إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.

أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، فقد تولت وزارة المالية، الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وجرى إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.