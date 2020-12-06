الطاقة الذرية تحتفل بالدكتور هشام فؤاد لحصوله على جائزة النيل للعلوم

أقامت هيئة الطاقة الذرية حفل تكريم لعالمها الدكتور هشام فؤاد محمد علي رئيس الهيئة الأسبق لحصول على جائزة النيل للعلوم لعام 2019 وهي أعلى جائزة علمية تمنح في المجال العلمي في مصر.

دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وأشار الدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية إلى الدور العلمي الكبير الذي قدمه الدكتور هشام فؤاد على مدى حياته العلمية والعملية والتي أثرى بها هيئة الطاقة الذرية، مشيراً إلى ان إنجازاتة في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقدم الدكتور عاطف عبد الحميد التهنئة للدكتور هشام فؤاد مشيراً إلى أنة يمثل قيمة وقامة علمية كبيرة.

ووجه الدكتور هشام فؤاد الشكر للدكتور عاطف عبد الحميد ولعلماء هيئة الطاقة الذرية على حفل التكريم.

ضرورة نقل الخبرات العلمية بين الأجيال

وأشار في كلمته إلى ضرورة نقل الخبرات العلمية بين الأجيال وأهميتها لدعم البنية العلمية لأبناء الهيئة لدعم مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأكد أهمية العمل وضرورة بذل أقصى المجهودات من كل العاملين في المجال العلمي من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وعلى هامش حفل التكريم، كرم الدكتور عاطف عبد الحميد علماء هيئة الطاقة الذرية الذين تم إدراج أسمائهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً أكاديمياً في مختلف التخصصات اعتماداً على قاعدة البيانات العالمية scopus وذلك بناء على التقرير الذي صدر مؤخراً في جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2019 وهم (الدكتور السيد أحمد العزيز إبراهيم حجازي، الدكتور مصطفى محمد سليمان غراب) من المركزالقومي لبحوث و تكنولوجيا الإشعاع، والدكتور أحمد محمد أحمد القماش، الدكتور ياسر عبد المحسن النادي إبراهيم، والدكتور مصطفى محمد حامد محمد، الدكتور عبد العزيز أحمد حسين نايل، الدكتور صبحي مصطفى إبراهيم ياقوت، من مركزالمعامل الحاره وإدارة النفايات، والدكتور حسام الدين مصطفى صالح من مركز البحوث النووية.