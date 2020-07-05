هيئة الطاقة الذرية تعلن وظائف شاغرة.. اعرف المهارات والمستندات المطلوبة

أعلنت هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاجتها لشغل وظائف شاغرة على أن ينتهي التقديم يوم 27 يوليو الحالي، وجاءت تفاصيل الوظاف المطلوبة كالتالي:

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية

والمهارات المطلوبة هي:

​أن يكون لديه الخبرة في وضع السياسات المالية وتحديد الاحتياجات المالية.

الإشراف على إعداد ومراجعة الميزانية والتقارير السنوية ومراجعة الموازنة العامة والنقد والحساب الختامي.

الإشراف على الحسابات المالية للهيئة والتنسيق مع مراقبي الحسابات وإمدادهم بالبيانات.

القدرة على القيادة والتوجيه.

حسن التصرف وإيجاد حلول مناسبة لمواجهة معوقات العمل.

قضاء عام في الدرجة الأدنى مباشرة وقضاء مدة بينية قدرها سبعة عشر عاما.

مدير عام الإدارة العامة لشئون أعضاء البحث العلمي

والمهارات المطلوبة هي:

​أن يكون لديه الخبرة في الإشراف على التقسيمات التنظيمية التابعة له.

أن يكون لديه خبرة في الإشراف على تنفيذ القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بالكادر العلمي.

لديه الخبرة فى الإشراف ومتابعة أعمال التعيين - الندب – النقل - الإعارة - إنهاء الخدمة - الترقيات – التسويات - الإجازات – الاستحقاقات – الملفات التي تقوم بها الإدارات التابعة له.

​أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

​قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأدنى.

مدير عام الإدارة العامة للإيفاد والتعاون الدولي

والمهارات المطلوبة هي:

​أن يكون لديه الخبرة في مجال تنفيذ الخطة العلمية للإيفاد والتعاون الدولي.

خبرة في مناقشة المعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بين الهيئة والدول المختلفة.

أن يكون لديه خبرة في متابعة الاتصالات التي تجرى بين الإدارة العامة والجهات الخارجية مثل وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والإدارة العامة للبعثات.

أن يكون لديه خبرة في الإشراف على تنفيذ عقود الأبحاث التي يعقدها العلماء والباحثون من مصر.

أن يكون لديه خبرة في دراسة الوثائق التي ترد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

​أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

​قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأدنى.

مدير عام الإدارة العامة للأجهزة والمعدات الإلكترونية

والمهارات المطلوبة هي:

أن يكون لديه الخبرة في الإشراف على التقسيمات التنظيمية التابعة له.

الخبرة في وضع الخطط وتحقيق الأهداف والسياسات المتعلقة بالأجهزة والمعدات الإلكترونية.

الخبرة في الإشراف على دراسة التقارير الخاصة بأنظمة الاتصالات.

خبرة في الإشراف على المتابعة الدورية لأعمال الأجهزة الإلكترونية ومعداتها.

​أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

​قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأدنى.

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

والمهارات المطلوبة هي:

​أن يكون لديه الخبرة في الإشراف على التقسيمات التنظيمية التابعة له.

الخبرة في الإشراف على تنفيذ أعمال صيانة المبنى والمحافظة على الأجهزة والمعدات والأثاث.

الخبرة في الإشراف على أعمال السكرتارية.

الخبرة في عمليات تنظيم وحفظ المستندات والدفاتر بالأماكن المعدة لها.

خبرة في الإشراف على حصر احتياجات الهيئة عند تصميم مبان جديدة واحتياجات الأقسام من الأدوات ولوازم العمل غير العلمية.

​أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

​قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأدنى.

مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

والمهارات المطلوبة هي:

​أن يكون لديه الخبرة فى مجال تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالعاملين بالكادر العام وبقانون الخدمة المدنية وإعداد مشروع الوظائف المدنية واعتماد الأجور وتنفيذ قوانين التأمين والمعاشات على العاملين بالكادر العام.

الخبرة فى الإشراف على إعداد مشاريع القرارات التنفيذية لقرارات لجنة الموارد البشرية.

​أن يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

​قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأدنى.

المستندات المطلوبة للتقدم لشغل وظائف هيئة الطاقة الذرية

والمستندات المطلوبة للوظائف هي أصل وسبع نسخ من:

- بيان الحالة الوظيفية معتمدا موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، وتقارير كفاية الأداء عن السنوات الثلاث الأخيرة والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقارير والجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يريد المتقدم إضافتها.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- بيان باقتراحات المتقدم لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكمها.

تقدم الطلبات شخصيا لمقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة، مستوفاة للدمغة في أيام العمل الرسمية، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا.