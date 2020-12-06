تحديد جلسة 19 ديسمبر لنظر طلب رد المحكمة في حرق سيدة بالإسكندرية

حددت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة الإسكندرية، جلسة ١٩ ديسمبر المقبل، للنظر في طلب رد هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، المقدم من دفاع المتهم بقتل سيدة حرقا.

وكانت محكمة استئناف الاسكندرية، أحالت الطلب المقدم من محامي المتهم بحرق سيدة إلى الدائرة المدنية للنظر سواء باستمرار القضية أمام ذات دائرة الجنايات أو إحالتها الى دائرة أخرى.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق ومحمد فؤاد، نظرت أمس السبت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة الإسكندرية حرقا أمام أحفادها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقا لقرار الإحالة الذي أصدره المستشار حمادة الصاوي، النائب العام.

ومع بداية الجلسة فجر دفاع المتهم مفاجأة من العيار الثقيل إذ تقدم بطلب رد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى.

ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق ومحمد فؤاد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقا، بإشعال النيران في جسدها أمام أحفادها بمنطقة ميامي.

وحضر المتهم إلى جلسة المحاكمة مرتديا كمامة، وجرى وضعه بقفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، فيما حضر أبناء المجني عليها رفقة فريق من المحامين.

وقال المستشار محمد حماد، رئيس هيئة المحكمة، للمتهم، "يا إبراهيم إنت قتلت الست دي ودخلت بيتها وحرقتها؟" ليرد المتهم بصمت لثوانٍ وتردد، "لا مكنتش عايز أحرقها.. أنا كنت هاخدها من شعرها تعترف قدام الناس وتقول إني مش حرامي ولا سرقت حاجة من الشقة بس هي رفضت"، ليعيد عليه القاضي السؤال، "يعني حرقتها؟" فيجيبه المتهم "أيوه حرقتها بس مكنش قصدي".

وفجر دفاع المتهم مفاجأة مع بداية الجلسة، إذ تقدم بطلب رد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى، مرجعا ذلك إلى أن نجل المجني عليها أشاع أن هيئة المحكمة سوف تقضي بإعدام موكله من أول جلسة، بحسب قوله، لافتا إلى أنه لم يلتق مع موكله، ويطمئنه بأنه محاميه وأنه سيتولى الدفاع عنه مع هيئة من المحامين.

وشهدت الجلسة مشادات واتهامات بين أسرة المجني عليها ودفاع المتهم، ما استدعى تدخل حرس المحكمة لفضها، فيما رفعت هيئة المحكمة الجلسة التي لم تستغرق ١٥ دقيقة.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المدعو "إبراهيم.ا" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ "سامية حجازي"، ربة منزل، حرقا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة "البنزين" سريعة الاشتعال وقداحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة 6 أشخاص وطفلين – أحفادها- وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، فضلا عن ما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها.

وشملت أدلة النيابة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة.

وحصلت النيابة على لقطات، من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجه المتهم لارتكاب جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده.