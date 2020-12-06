النيابة توجه 9 اتهامات لصاحب "فيديو سماح": بينها نشر إيحاءات جنسية

انتهت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف على ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، عصر اليوم، من التحقيقات مع أصحاب واقعة فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب"، وأصحابه حيث وجهت لهم 9 اتهامات.

وقال رائد نوفل، محامي الشباب، إن النيابة وجهت لموكليه تهم سب وقذف لسماح، إن صح وجودها، وكذلك أهلها وذويها، وهدم قيم المجتمع المصري، وإساءة استخدام وسائل التواصل، واستخدام مكبرات صوت ومذياع بدون إذن الجهات المختصة، وقيادة سيارة، بدون ترخيص، وتصوير مقطع مرئي وعرضه بدون إذن، ونشر إيحاءات جنسية، وترويج أخبار كاذبة.

وأضاف "نوفل" أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات قبل قليل، لكنها لم تصدر قرارا حتى الآن بشأن صاحب الفيديو وزملائه، وهم ما زالوا في النيابة في انتظار القرار.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، ألقت القبض على ثلاثة من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ أمس السبت.

وأكد مصدر أمني أنه جرى القبض على مصطفى بوخة، بطل الواقعة، وشهاب الذي قام بدور أبو سماح، وصاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو، ويجرى الآن استجوابهم حولة الواقعة وملابساتها، وتحرير محضر رسمي بذلك، وعرضهم على النيابة العامة اليوم.

وكان مصطفى بوخة، صاحب فيديو "سماح بنت الحاج شهاب" أكد في وقت سابق أن الفيديو كوميدي، ولم يكن يعلم أن الدنيا ستنقلب عليه، معلقا "كان نفسي أمثل، الفيديو والموضوع بالكامل على سبيل الهزار، وأنه لا يوجد أحد طبيعي يعمل كده"، وتابع الشاب، بأن الفيديو به رسالة ولكن لم يصبر عليه أحد لمعرفة ذلك.

وأوضح أن من أدى دور أبو سماح يعمل حلاقا ولا توجد لديه ابنة تدعى سماح، وأظهر بعد ذلك عددا من الشخصيات الموجودة بالفيديو، ليوضح أن الفيديو على سبيل الدعابة، مؤكدا أن صديقه ارتدى النقاب وقام بدور أم سماح.

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل ممثل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وله عدد من الفيديوهات الكوميدية المنشورة عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

وتابع "أنا بسعى على الفيديوهات وجالي كتير رسايل بتشتم والموضوع كبر مني فوق ما أنا متخيل".

وهاجم مصطفى بوخة الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".