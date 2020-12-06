السيسي يبدأ زيارته لفرنسا بلقاء وزير الخارجية.. وقمة مع ماكرون غدا

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته الحالية لفرنسا بلقاء، مساء اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودرن بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، تعقبه مأدبة عشاء لبحث جميع قضايا التعاون إزاء القضايا الدولية والإقليمية والتنسيق السياسي بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث آفاق زيادة استثمارات الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن قمة مصرية فرنسية ستعقد مساء غد الاثنين في قصر الإليزيه بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

كما يعقد الرئيس السيسي غدا لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ويلتقي الرئيس السيسي أيضا غدا بوزيرة الجيوش الفرنسية.

ويعقد الرئيس السيسي بعد غدٍ الثلاثاء لقاءات مع رئيس الوزراء الفرنسي ورئيس مجلس الشيوخ وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في مصر.