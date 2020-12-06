رواتب الموظفين تنعش مبيعات الملابس الشتوي 5%

شهدت سوق الملابس الجاهزة الشتوي انتعاشة محدودة بداية الشهر الجاري نتيجة لتوافر السيولة 5% لدى الموظفين وسط حالة من الركود خلال الفترة الماضية، مما دفع بعض أصحاب المحلات التجارية لتخفيض هامش الربح المستهدف، لتنشيط حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى بدء الإعلان عن حملات التخفيضات.

ولا تعد حالة الركود التي ضربت سوق الملابس الجاهزة بالأسواق هي الأولى، ففي الموسم الماضي تأثر التجار بتخفيض المستهلكين مشترياتهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة إن الإقبال جاء على "العباية الحريمي" والترنج الأطفالي والجاكت الرجالي في المحلات.

وأشار إلى ارتفاع أسعار العبايات 12% بالمقارنة بالعام الماضي في المتوسط، فيما ارتفعت الملابس الجاهزة الجاكت الرجالي بنسبة 14% كما ارتفعت أسعار الترنج الأطفالي بنسبة 15.1%.

وأرجع حسن لـ"الوطن" الأسباب إلى تراجع الإنتاج وتوقف خطوط إنتاج عدد كبير من المصانع فضلا عن حالة من الترقب والحذر من الإنتاج خاصة بعد أنباء عن موجة ثانية لكورونا، متوقعاً أن تقوم المحلات التجارية بعمل خصومات تصل إلى 20% لترويج المبيعات خلال الفترة القادمة.

وقال إن أسعار الملابس الجاهزة الموسم الحالي بالنسبة للبنطلونات بين 300 و500 جنيه والجاكت الرجالى 600 -1200 والعباية الحريمي تباع بـ 600 -1600 جنيه- والبنطلون الأطفالي يباع بين 75-150جنيها والبدلة الرجالى 500- 1800جنيه والجيب الجينز الحريمي تباع بـ 200-300 جنيه والترنج الأطفالي يباع 150-450 جنيها. في حين وصل سعر الجاكيت الجلد إلى 600 جنيه.

وتابع أن أغلب المحلات التجارية تقوم باستيراد الملابس الجاهزة من دول الصين وفرنسا وتركيا، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الشحن ومضاعفة مصلحة الجمارك لتسعيرة البضائع المستوردة من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، مطالباً بمبادرة الدولة في حل أزمة ارتفاع أسعار السلع، خاصة أن المصانع في النهاية تقوم بتحميل فرق الأسعار بالكامل على المستهلك النهائي.