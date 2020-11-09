"الملابس الجاهزة": برنامج لتدريب وتشغيل الفتيات بمصانع 3 محافظات

قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، إن الغرفة بدأت عملية تطوير القطاع وتحديث البيانات وتحديد الاحتياجات الفعلية للمصانع، مشيرًا إلى العمل حاليًا على تدريب وتشغيل 250 فتاة من سن 18 إلى 30 سنة للعمل داخل عدد من مصانع الغرفة بمحافظات القليوبية والفيوم وبني سويف، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد في بيان أن تلك الخطوة تأتي من خلال برنامج تدريبي نظري وعملي يستمر لمدة شهرين داخل المصانع، لإعداد الفتيات بالكفاءة المطلوبة، وبالاستعانة بأكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع، حيث يشمل البرنامج التدريبي محاضرات توعية عن خدمات الصحة الإنجابية الجيدة لزيادة فرص النساء والرجال للتمتع بحياة صحية سليمة.

وحسب البيان، تقوم الغرفة حاليًا بتنفيذ خطة لتدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع طبقًا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عبدالسلام"، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير آلاف فرص العمل بالمصانع في مختلف المحافظات، بالتعاون مع باقي الوزارات الحكومية والشركات الدولية، وذلك حال استمرار استقرار الوضعين الصحي والاقتصادي.

وأضاف: نعمل أيضًا على رفع كفاءة العاملين بالقطاع وتطوير الأداء لزيادة معدلات الإنتاج، ودعا أصحاب المصانع إلى تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصانع، لضمان استمرار العمل والإنتاج، كما دعا جميع العاملين الالتزام بالتعليمات الصحية لتجنّب مخاطر فقد وظائفهم.

وقال "عبدالسلام"، إن الغرفة تعمل على متابعة التطورات الإقليمية والعالمية داخل قطاع الملابس، وإمداد الأعضاء بآخر المستجدات ومناقشة الخبراء العالميين في مجال الملابس لاستفادة المصنعين المصريين من الفرص الجديدة في الأسواق العالمية.