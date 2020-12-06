إكليمندوس: توقيت زيارة السيسي لفرنسا بالغة الأهمية

قال الدكتور توفيق إكليمندوس، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ليلتقي برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون مرتبة ومعدة لكن توقيتها في غاية الأهمية.

وأضاف "إكليمندوس "خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” أن توقيت الزيارة مهم بسبب وجود ملفات بالغة الأهمية وهي ملفات ليبيا وغاز المتوسط وتركيا وهناك أزمات أخرى مثل أزمة لبنان، والعراق وإيران وأزمة السد الإثيوبي وملف مكافحة التطرف وملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح "إكليمندوس" أن الأزمة الليبية الجهود المبذولة فيها مصري خالص بتوافق للرؤي مع فرنسا خاصة أن باريس لديها مصالح جوهرية في ليبيا واستمرار التخبط فيها يمثل تهديدا للمصالح الفرنسية.

وأشار رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن المواقف الفرنسية والمصرية متقارنة إن لم تكن متطابقة، لافتا إلى أن فرنسا دعمت اليونان من خلال إرسال طائرتين وفرقاقطة وتحاول فرنسا لعب دوريا محوريا في تنبيه أوروبا بمخاطر تركية للتلويح بفرض عقوبات لتخفيف السلوك التركي العنيف ضد قبرص واليونان ودول أوروبا بشكل عام، لذا طرحت فرنسا فكرة فرض عقوبات على أنقرة داخل الاتحاد الأوروبي ثم سيتم مناقشة الأمر في حلف الناتو ولكن هناك تحفظ بولندي ألماني والغالب سيصل إلى حل وسط.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.