فيلم تسجيلي يبرز مجهودات وحزمة المبادرات الصحية التي أطلقها السيسي

عرض مؤتمر حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية "T2T-CSRT" بالتعاون مع كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية فيلم تسجيلي يبرز مجهودات وحزمة المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو عام 2018 وتم تنفيذ هذه التكليفات بتكاتف كافة أجهزة الدولة وأيضا مؤسساتها وبسواعد شباب مصر.

وجاء في الفيلم التسجيلي، كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي "كل حاجة ممكن تتدبر إلا الصحة متدبرش".

وتابع التقرير، أن صحة المصريين هي الحكاية و 100 مليون صحة كانت البداية، وقررنا نبقي رقم 1 ومن الوقت ده وزارة الصحة والسكان بتستعد استعداد جيد عن طريق أكثر من 6000 نقطة مسح وتدريب أكثر من 20 ألف فريق بأكثر من 60 ألف فرد.

طول الوقت كان عينينا على المريض وعلى الخدمة الطبية التي يستحقها بجودة وكرامة، وفي شباب مصري مبدع داخل وخارج الوزارة بيعمل مشاريع مبتكرة، كما أنه تم فتح قنوات اتصال بالخارج علشان دائما تكون عينيه على المنظومة الصحية في البلاد المتقدمة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم عمل خطة إعلامية قوية وكان الهدف منها الوصول لكل مواطن بكل الطرق ونكون جزء من حياته.

وأشار الفيلم التسجيلي، إلي أن أي مشروع حتي لو كان صغير علشان تبدأه لازم تكون جاهز، وبناء على مبادرة رئيس الجمهورية بميكنة قوائم الانتظار، فالدولة تتحمل نفقات تلك العمليات جميعها بالمجان، وأيضا تم تدشين مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تشمل في مجملها العديد من الإجراءات مثل استمرار الكشف على الأمراض غير السارية وكذلك الكشف عن الأورام السرطانية الشائعة التي تصيب المرأة المصرية "سرطان الثدي، وعنق الرحم".