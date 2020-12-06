عرض سجادة حمراء للفيلم الفرنسي "جاجارين" غدا في القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الخامسة والنصف من مساء غدا الاثنين، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

وتدور أحداث الفيلم حول المراهق "يوري" الذى يقاتل وحيدًا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليا ويمزج بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة رغم أنه يتناول موضوعا واقعيا وآنيا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع "جاجارين" السكني الذي افتتح عام 1963 – في حضور رائد الفضاء الروسي – خلال حكم الحزب الشيوعي الفرنسي، لتتجاوز الإزالة فكرة هدم بعض البيوت وتكون رمزا لزوال عصر بأكمله بكل ما ينتمي إليه.

كما يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية والنصف من مساء غدا الاثنين بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم المكسيكي "50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ" للمخرج خورخي كوتشي في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

أحداث الفيلم المستوحاة من قصة حقيقية، تدور حول اثنين من المراهقين، فيليكس وإليسا، يلتقيان بينما يلعب كل منهما على هاتفه المحمول اللعبة القاتلة سيئة السمعة: الحوت الأزرق. تنمو علاقتهما وعشقهما بينما يقتربان من المرحلة النهائية للعبة، الانتحار.استنادا إلى اللعبة التي صدمت العالم، يستكشف المخرج خورخي كوتشي هذه القصة المأساوية بطريقة حميمية، شاعرية، وأحيانا صادمة للغاية. الفيلم يأخذنا إلى نظرة أعمق في نفسية المراهقين وشعورهم بالاكتئاب.