صور.. نيللي كريم وآسر ياسين في جلسة نقاشية عن السينما والاتجار بالبشر

شاركت الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، في جلسة نقاشية بعنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الإتجار بالبشر؟"، اليوم الأحد، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال آسر خلال الندوة، إنه يحب أن يقدم أفلامًا مختلفة تكون مدعاة فخر لأولاده، حيث يضع هذا الأمر دائمًا نصب عينيه، مضيفا أنه يسعى لتربية أبنائه على مساعدة المستضعفين والضحايا.

وقالت نيللي، إنها سعت منذ 10 أعوام لمساعدة أطفال الشوارع على إعادتهم لأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها وجدت الموضوع صعبا، ويحتاج إلى دعم جهات مسئولة، مضيفة أنها قدمت فيلما عن أطفال الشوارع قبل 15 عاما، واحتلت هذه القضية محور اهتمامها كثيرا حينها، وفقا لكلامها.

كان الفنان آسر ياسين، ظهر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مرتديا "بنطلون أسود اللون، وتيشرت من نفس اللون، وجاكيت جلد ممسكا خوذة في يده"، يوزع "ورق الشايب" الشهير في الكوتشينة، على حضور المهرجان.

وربما حاول ياسين الدعاية لفيلمه بطريقة "بره الصندوق"، من خلال ظهوره بملابس شخصية فيلم "الشايب"، الذي ظهر بها خلال الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2".

وانطلقت فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء الماضي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.