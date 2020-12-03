صورة.. آسر ياسين يعلن موعد طرح فيلم الشايب

أعلن الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، موعد طرح فيلم "الشايب"، الذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام أولاد رزق.

ونشر "آسر"، صورة له خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي حضر فعالياته أمس، بـ"لوك" الشخصية التي سيجسدها خلال أحداث الفيلم معلقا: "الشايب 2022".

وكان الفنان آسر ياسين، ظهر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مرتديا "بنطلون أسود اللون، وتيشرت من نفس اللون، وجاكيت جلد ممسكا خوذة في يده"، يوزع "ورق الشايب" الشهير في الكوتشينة، على حضور المهرجان.

وربما حاول ياسين الدعاية لفيلمه بطريقة "بره الصندوق"، من خلال ظهوره بملابس شخصية فيلم "الشايب"، الذي ظهر بها خلال الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2".

وانطلقت أمس، فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.