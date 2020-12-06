أستاذ استشعار: حالات كورونا النشطة بمصر ستصل لـ10 آلاف في 11 ديسمبر

قال الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك تواصل مستمر مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بشأن التوقعات لنسب الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد " كوفيد 19"، مشيرا إلى أن الموقف الحالي لا يعتمد على الأرقام التي تعلن حاليا، والتي تصدر من المؤسسات المختلفة، مشيرا إلى أنها لا تمثل الواقع ، ومن المتوقع أن يصل عدد الحالات النشطة للإصابة في مصر لـ10 آلاف حالة، في 11 ديسمبر الجاري.

وأضاف "العسكري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التنبؤ حاليا بالزيادة في الأعداد يتم عن طريق التنبؤ للحالات النشطة الموجودة، وذلك لأن الحالات المتغيرة بشكل يومي لا تتبع أي نمط لنموذج أسي أو نموذج لوجيستي، ولذلك يصعب التكهن أو التنبؤ بناءً على مثل هذه الأعداد، والأرقام لا تسير بشكل متواتر يسمح بالتنبؤ بشكل احترافي وذي مصداقية عالية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت ، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى مساء أمس السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.