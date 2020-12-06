الصحة العالمية: كورونا سيصبح مرضا موسميا خلال عامين

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تشيد بوجود أكثر من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لأن العالم سيحتاج هذا التعدد، ولم تقدم كل اللقاحات أوراق الاعتماد، فشركة فايزر هي الوحيدة التي قدمت أوراقها لاعتمادها من جانب منظمة الصحة العالمية.

وأضافت "طلعت" خلال مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” أن تجربة اللقاحات بدأت في شهر يوليو الماضي ولم يتم تحديد مدة بقاء الاجسام المضادة في الجسم حتى الآن.

وأوضحت "طلعت" أن تخزين لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة تصل إلى سالب 80 لكن الشركة وفرت الثلج المجمد لكي يتم استخدامه في نقل اللقاح في دول مختلفة مبينة أن اللقاحات الصيني والروسي والبريطاني لا يحتاجوا إل تبريد كبير ويحتاجون فقط من درجتين إلى 8 درجات عند التخزين لمدة شهر وإلى سالب 8 للتخزين لمدة 6 شهور وأن تنوع اللقاحات سيجعل كل دولة تختار اللقاح المناسب لها.

وأشارت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن جميع اللقاحات آمنة بشكل كبير جدا ولا يوجد أي لقاح سيتم طرحه له أعراض جانبية، خاصة أن الشخصيات التي تم تجربة اللقاح عليها لم يظهر عليهم أي أعراض.

وذكرت أنه سيأتي اليوم الذي تتم فيه السيطرة الكاملة على المرض وستقل الوفيات وخلال سنة أو سنتين سيصبح مرض موسمي مثل باقي الفيروسات التنفسية الأخرى.