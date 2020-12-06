محافظ المنوفية ينفي شفاءه من كورونا: "لسه هعمل المسحة بكرة"

نفى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع، بسلبية المسحة الخاصة بفيروس كورونا، وشفاءه من الإصابة.

وأكد محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيجري غدا مسحة طبية جديدة، لتحديد مدى الشفاء من فيروس كورونا المستجد، مطالبا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ووجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، رسالة بعد إصابته بفيروس كورونا قال فيها: "أهالي محافظة المنوفية الكرام، تلقيت ببالغ الامتنان والحب رسائلكم خلال الساعات الماضية منذ إعلان خبر إصابتي بفيروس كورونا، ولقد كانت تلك الرسائل قوة دعم لا توصف لما فيها من صدق مشاعر ومحبة تصف بصدق أصالة وطيب معدن شعب المنوفية العظيم، الذي شرفت بأن أعمل من أجله خلال عاما مضى ويشهد الله أنني لم أدخر في سبيل خدمتكم ووفاء بقسمي أمام القيادة السياسية جهدا أو عرقا".

وأضاف محافظ المنوفية، في البيان، "وإنني إذ أتقدم لكم بخالص الشكر والعرفان على دعمكم لي في محنتي وكلماتكم ورسائلكم تظل وساما وتكريما لفترة أعتبرها بصدق أفضل أيام مسيرتي التي امتدت في خدمة الوطن خمسة وثلاثين عاما، وإذ أنتهز هذه الفرصة لأطمئنكم عن سير العمل وأنني أتابع كل كبيرة وصغيرة من خلال فريق العمل بالمحافظة، فلقد حرصت منذ اليوم الأول على إشراك زملائي من قيادات المحافظة في كافة التفاصيل، والحمد لله أنه بفضل ذلك لم يتأثر سير العمل وأنا معهم من خلال وسائل الاتصال المختلفة في كافة الأمور لحظة بلحظة، وأعدكم بعد شفائي بإذن الله بطفرة داخل المحافظة سيلمسها الجميع".

وأكد أبوليمون، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه معزول باستراحة لمحافظ بمدينة شبين الكوم، ويباشر عمله من مكتبه بالاستراحة، وحالته الصحية مستقرة، مضيفا أنه يخضع للعلاج وفق البروتوكول المتبعه في وزارة الصحة من خلال مستشفى حميات شبين الكوم.

الجدير بالذكر أن 5 موظفين بديوان عام محافظة المنوفية، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين آخرين من مكتب المحافظ، بعد إجراءهم المسحة الطبية، بعد ظهور بعض الأعراض على عدد منهم.