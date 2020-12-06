"الشكاوى الحكومية" تستقبل 1.2 مليون شكوى في 11 شهرا

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن من بداية يناير 2020، حتى نهاية نوفمبر 2020، استقبلنا 1.2 مليون شكوى، بمعدل 100 ألف شكوى كل شهر، باستثناء الشهر الذي أعلن فيه رئيس الوزراء منحة الدعم الحكومي للعمالة غير المنتظمة، سجلنا أعلى معدل لتلقي الشكاوى، موضحا أن هذا كان أحد الدوافع لتعزيز قدرات المنظومة، لتواكب حجم الطلب المتزايد عليها، تيسيرا على المواطنين.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المنظومة ما زالت تتلقى شكاوى واستفسارات والتماسات، بخصوص هذه المنحة، لأنها ما زالت ممتدة، وهناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تمتد حتى آخر العام.

وأوضح أن التقرير الذي رفع لرئيس مجلس الوزراء، عن شهر نوفمبر، تضمن أن هناك 11 وزارة اختصت بـ60% تقريبا من أجمالي الشكاوى التي وصلت المنظومة.

وأوضح أن هذه الوزارات كان ترتيبها (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، القوى العاملة، التربية والتعليم، الاتصالات، الكهرباء، البترول، النقل)، وهذا ما يبين حجم الجهود التي تبذل في كل الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيا، لاستقبال الشكاوى والرد عليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل شكوى.

وأشار إلى أن هناك شكاوى بسيطة تكون معروفة جهة الاختصاص بها، وبعض الشكاوى يكون لها أكثر من بعد، وتطلب فحص أكثر من جهة، وتطلب اتخاذ إجراءات معينة من عدة جهات، حتى نصل في النهائية لتحقيق مطلب صاحب الشكوى.

وأوضح أن هذه هي أصعب الشكاوى التي تصل إليهم، وهي موجودة بالفعل بنسبة، ولا يمكن أن نغفلها، وإحدى مزايا تلك المنظومة في عملها إلكترونيا، هي أنها تنوب عن المواطن في مثل تلك الشكاوى، ليتم تداولها بين أكثر من جهة، بدون أن يضطر المواطن أن يتردد على أكثر من مؤسسة.