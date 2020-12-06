غادة رجب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "شمس الوصل": قريبا

أعلنت المطربة غادة رجب، عبر حسابها بإنستجرام، عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة "شمس الوصل"، ونشرت "بوستر" الأغنية معلقة عليها، "قريبا".

وعادت غادة للغناء من جديد، بعد فترة غياب طويلة في نوفمبر 2019، من خلال التجهيز لعدد من الأغنيات الخليجية، التي من المقرر طرحها خلال الفترة القليلة القادمة.

وتحدثت غادة رجب، في تصريح سابق لـ"الوطن" عن سبب تقديمها الأغنية الخليجية، قائلة، "هذه ليست المرة الأولى التى أقدم فيها هذا اللون الغنائي، وقد غنيت قبل ذلك بلهجات مختلفة".

وعن رغبتها في طرح ألبوم غنائي كامل باللهجة الخليجية، قالت إن "الأغانى السنجل أصبح لها صدى أكبر، لأن العملية الإنتاجية أصبحت مكلفة للغاية".

وحول رأيها في أغاني المهرجانات، وتهمة إفساد الذوق العام، قالت، "لست في موضع الناقد الفني لتقييمها، ولكن أغاني المهرجانات بشكل عام لها جمهورها، وأنا شخصيا أرقص على أنغامها في احتفالات خاصة مع صديقاتي، فهي أغانٍ لها وقتها وجمهورها، أما فيما يتعلق بتهمة إفسادها الذوق العام، فهذا لا يحدث إلا إذا كان هناك كلام بذىء أو خادش للحياء، وبالتأكيد هذا أمر مرفوض نهائيا".

وأعلنت غادة في يناير الماضي عن حفل زفافها على الشاعر عبد الله حسن، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، والإعلامية بوسي شلبي، في حفل خاص.

يذكر أن هذا الحفل كان آخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها متأثرة بفيروس كورونا بمستشفى للعزل بالإسماعيلية.