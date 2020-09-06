غادة رجب لرجاء الجداوي: "كل سنة وأنتي في قلوبنا"

أحيت المطربة غادة رجب عبر حسابها بأنستجرام ذكري ميلاد الفنانة رجاء الجداوي

ونشرت غادة صوره تجمعها بالراحله ومرفت أمين ودلال عبدالعزيز، وعلقت: "6-9عيد ميلاد الغاليه رجاء الجداوي، كل سنه وانتي في قلوبنا ،كل سنه وانتي موجوده معانا بروحك واخلاقك وطيبتك، كل سنه وانتي حبيبتنا".

ورحلت عن عالمنا الفنانه رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا، عقب انتهائها من مسلسل "لعبة النسيان" رمضان الماضي.